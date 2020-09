Ludmilla revela qual é o seu maior medo: - Sofrer um acidente e a depilação não estar em dia

08/09/2020 | 17:10



Ludmilla surpreendeu ao revelar seus medos, sonhos e vontades durante uma entrevista para o canal de YouTube de Marcos Mion!

No vídeo, a cantora revelou, por exemplo, que sua maior vontade é gravar um dueto com a Beyoncé - que, inclusive, inspirou o nome da cantora no início de sua carreira, quando Lud ainda era conhecida como MC Beyoncé.

- Tenho vontade de gravar com a Beyoncé. Seria o ápice. Ela é minha maior inspiração na música, e eu comecei a cantar por causa dela.

A esposa de Brunna Gonçalves também revelou que o seu maior sonho material é ter um iate!

- Quero um dia ter um iate muito grande, com piscina em cima, que dê para levar minha família toda e ficar dias em alto mar. Eu amo mar e lanchas.

No entanto, foi ao falar sobre o seu maior medo que Ludmilla arrancou risadas de Marcos Mion. Isso porque a funkeira revelou um medo bem inusitado: não estar depilada após sofrer um acidente!

- Eu tenho medo de sofrer um acidente e a depilação não estar em dia. Ou morrer e não estar em dia. Sempre penso nisso. Imagina, eu sofrer um acidente e aparecer em uma foto ou em um vídeo.

Ela também disse que seu maior segredo é o fato de estar sempre sem calcinha em casa, e contou que a sua música que te dá mais orgulho é Fala Mal de Mim, uma das primeiras de sua carreira.