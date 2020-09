08/09/2020 | 17:10



O pai do sertanejo Cauan Máximo, João, recebeu alta do hospital onde estava internado, em Goiânia, nessa terça-feira, dia 8. Ele, após seu filho e sua esposa, também se recuperou da Covid-19 após passar maus bocados com a doença.

Cauan, dupla de Cleber, comemorou o fato nas redes sociais, onde posou ao lado do pai, que ficou 11 dias na UTI:

Graças a Deus, olha só, que notícia boa! (...) Ele foi o último que ficou no hospital, mas graças ao bom Deus, tivemos final feliz.