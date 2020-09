Ideia é apresentar texto da reforma tributária até fim do mês, diz relator

08/09/2020 | 16:56



O deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) disse nesta terça-feira, 8, que trabalha para apresentar até o fim do mês o texto que consolida as propostas de reforma tributária em tramitação no Congresso: as PECs 45 e 110, somadas ao projeto do governo de unificar PIS e Cofins na Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS).

"A ideia é construir um texto para apresentar até o fim do mês ... A ideia é apresentar relatório que consiga mitigar todas essas distorções tributárias em direção a um sistema tributário que traga um melhor ambiente de negócios e crescimento econômico", comentou o relator da reforma durante debate no Telebrasil, congresso promovido por empresas de telecomunicações.

Ribeiro disse ainda que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), terá papel importante no andamento da pauta.

Também presente ao debate, o ex-governador do Espírito Santo Paulo Hartung afirmou que o País vive o melhor momento para avançar na reforma do sistema tributário.

"O ambiente é bom no Congresso, é bom na sociedade", disse o Hartung, lembrando do apoio público à aprovação da reforma da Previdência.

O economista afirmou ainda que a reforma tributária deve dialogar com a reforma administrativa, em prol de um Estado mais leve, digital e em que ofereça contrapartidas à sociedade.