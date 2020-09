Humorista Eduardo Sterblitch perde a mãe, Jacqueline, pouco tempo depois do aniversário dela; família lamenta

08/09/2020 | 16:10



Eduardo Sterblitch está passando por um momento de luto difícil. Segundo as informações do jornal Extra, a mãe do humorista, Jacqueline, faleceu no último fim de semana.

Até o momento da publicação deste conteúdo, o ator não havia se manifestado sobre a perda, e ainda não se sabe o que levou a mulher à morte.

Jacqueline passou os últimos meses morando com o filho, se recuperando de uma doença. Ela comemorou o seu aniversário no dia 20 de agosto, o qual foi registrado por meio de uma foto postada por Eduardo nas redes sociais com uma declaração:

O amor da minha vida.

Na conta do Instagram de Jackie, como era conhecida, a família lamentou:

Tia, que mistério louco é essa vida. Você vai fazer MUITA falta, escreveu Nathalie Sterblitch.

Luiz Henrique Páschoa, pai de Eduardo, também se pronunciou, de acordo com o Extra:

Viva Jacqueline Sterblitch. Combateu o bom combate e guardou o coração.

Em setembro de 2019, o artista já havia perdido a avó aos 88 anos de idade.