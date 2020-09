Daniela Escobar relembra carreira e fala sobre o coração: Não aconteceu de encontrar uma pessoa, mas estou aberta

08/09/2020 | 16:10



Daniela Escobar, que já foi casada com o diretor da Globo Jayme Monjardim - e com quem teve um filho - conversou com a colunista Patricia Kogut sobre sua vida atual.

Ela, que está solteira, comentou como anda seu coração, dizendo que o último namoro não foi legal:

Não aconteceu de encontrar uma pessoa. Não sei dizer se felizmente ou infelizmente. A última tentativa não foi boa, não deixou boas recordações. Eu estou aberta, mas meus amigos dizem que escolho demais, sou muito exigente. Mas eu não sou. Tenho boa autoestima, me amo e me respeito. Antes só que mal acompanhada. Se não estou bem e feliz, me retiro com educação e sigo meu caminho. Vim ao mundo para ser feliz, gosto de estar em paz. Não sinto solidão.

Daniela revelou que não precisa de alguém que a complete:

Tenho livros para ler, amigos maravilhosos e dois gatos que não me dão um minuto de sossego. Sem tempo para babaquice na vida, para me jogar numa relação que não seja complementar. Não tenho um buraco e fico esperando alguém preenchê-lo. Se pintar alguém no caminho para somar, que essa pessoa possua os mesmos valores que eu. Essa coisa de os opostos se atraem eu já experimentei e vi que não é verdade.

A atriz, que fez muito sucesso em O Clone, contou que ainda é reconhecida mesmo 20 anos depois, e morando nos EUA:

Uma vez estava num estacionamento público em Santa Mônica e entrei num elevador. De repente, apagou a luz. Uma moça, no escuro, me reconheceu: Você é atriz? Você fez O Clone? Eu respondi: Nossa, que memória boa você tem". E ela disse: Eu vi ontem. Sou da Rússia. A novela é um fenômeno. Nunca parou de passar lá. Quando começam a mandar fotos da Maysa no começo, de franjinha, já sei que recomeçou - conta ela, que adora esse carinho do público. - Tem sempre uma enxurrada de pessoas elogiando e falando coisas lindas. Todo dia comentam que estou longe da telinha e perguntam quando vou voltar.

Escobar, que contou que foi para os EUA para aprender inglês, estaria em Gênesis, da Record TV, em 2020, mas a pandemia adiou os planos da novela...