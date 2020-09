EUA/Fauci: em novembro ou dezembro saberemos se vacinas na fase 3 são eficazes

08/09/2020 | 16:06



Diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, Anthony Fauci afirmou nesta terça-feira, 8, que será preciso esperar até novembro ou dezembro, a fim de se saber se as vacinas para covid-19 na fase 3 de testes clínicos são ou não eficazes. A declaração foi dada durante entrevista à emissora PBS, na qual Fauci disse que seria "improvável" termos essa resposta já no início de novembro.

Fauci lembrou que há três candidatas apoiadas pelo governo americano na fase 3 de ensaios atualmente, para se determinar sua segurança e eficácia. "Estou cautelosamente otimista", comentou, dizendo que essa percepção se baseia nos dados preliminares disponíveis. Ele lembrou também que há outras candidatas que devem começar em breve a fase 3 de testes, a última, o que reforça seu otimismo.

No caso das vacinas já na fase 3, ele disse que até o fim deste mês a primeira fase desse teste deve estar concluída, com mais um mês ou um mês e meio para a aplicação de uma segunda dose. "Por isso projeto que até novembro ou dezembro saberemos se são ou não eficazes", comentou. Questionado se poderia haver uma vacina já em 3 de novembro, dia da eleição presidencial americana, ele afirmou que isso seria "improvável".

Fauci ainda disse que alguns locais nos EUA se saem melhor na pandemia. O país como um todo, porém, "precisa se sair melhor", avaliou.