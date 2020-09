Drive-in: agenda da semana tem cinema e shows de Paralamas do Sucesso e Vitão

08/09/2020 | 15:13



Em tempos de pandemia, o formato drive-in tem sido uma maneira para assistir filmes e shows fora de casa, evitando aglomerações e respeitando as normas de distanciamento social. A programação desta semana traz opções com cinema e músicas para todos os gostos.

Na sexta-feira, 11, a dupla de DJs Jetlag fará um show no Drive-in Arena Vibes. Já no sábado, 12, o Allianz Parque Drive-in contará com a apresentação da banda Paralamas do Sucesso. No mesmo dia, o cantor Vitão irá se apresentar no Senhor Boteco Drive-in, que, no dia seguinte, domingo, 13, receberá o grupo de pagode Menos é Mais.

Para conferir as atrações, o público deverá estar de máscara e acomodados em carros. Os ingressos devem ser comprados virtualmente com antecedência.

Confira abaixo programação completa com a agenda de shows e filmes em drive-in desta semana.

Confira a agenda de eventos drive-in

Quarta-feira, 9

20h - Labirinto do Fauno

Local: Belas Artes Drive-in

Compre o ingresso online

Quinta-feira, 10

19h30 - Sonic: O filme

Local: Belas Artes Drive-in

Compre o ingresso online

Sexta-feira, 11

18h30 - O Fabuloso Destino de Amélie Poulain

Local: Belas Artes Drive-in

Compre o ingresso online

19h - La La Land: Cantando Estações

Local: Transamerica Drive-in

Compre o ingresso online

20h - Show de Jetlag

Local: Drive In Arena Vibez

Compre o ingresso online

19h30 - A Música da Minha Vida

Local: Arena Estaiada Drive-in

Compre o ingresso online

20h30 - Nasce Uma Estrela

Local: Cine Drive in Internacional Eventos

Compre o ingresso online

21h30 - Os Intocáveis

Local: Belas Artes Drive-in

Compre o ingresso online

22h30 - Luta por Justiça

Local: Arena Estaiada Drive-in

Compre o ingresso online

Sábado,12

15h - Os Três Porquinhos

Local: Transamérica Drive In

Compre o ingresso online

15h - Show de Vitão

Local: Senhor Boteco Drive in

Compre o ingresso online

17h30 - Moana - Um Mar de Aventuras

Local: Cine Drive in Internacional Eventos

Compre o ingresso online

20h30 - Coringa

Local: Cine Drive in Internacional Eventos

Compre o ingresso online

21h- Show de Paralamas do Sucesso

Local: Allianz Parque Drive-In

Compre o ingresso online

21h05 - Aquaman

Local: Arena Estaiada Drive-in

Compre o ingresso online

22h30 - Jogos Mortais: Jigsaw

Local: Transamerica Drive-in

Compre o ingresso online

23h59 - It- Capítulo Dois

Local: Arena Estaiada Drive-in

Compre o ingresso online

Domingo, 13

15h - Peça de teatro O Sítio do Picapau Amarelo em O circo de cavalinhos

Local: Transamerica Drive-in

Compre o ingresso online

15h - Show de Menos é Mais

Local: Senhor Boteco Drive-in

Compre o ingresso online

17h30 - Os Incríveis 2

Local: Cine Drive in Internacional Eventos

Compre o ingresso online

18h - Pokémon: Detetive Pikachu

Local: Belas Artes Drive-in

Compre o ingresso online

20h40 - Cantando na Chuva

Local: Belas Artes Drive-in

Compre o ingresso online

22h - Sully: O Herói do Rio Hudson

Local: Arena Estaiada Drive-in