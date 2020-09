Claudia Raia fala sobre Sassaricando e contracenar com ex-maridos: - No mínimo, curioso

08/09/2020 | 15:11



Sassaricando, trama de Silvio de Abreu, passará a ser reprisada no Canal Viva a partir desta terça-feira, dia 8. Em entrevista ao jornal Extra, Claudia Raia falou sobre a época em que deu vida à Tancinha, um de seus grandes papéis na TV:

- Tancinha foi a grande explosão da minha carreira. Já no começo, deu para ver que a personagem tinha pegado. A primeira cena dela, na feira, é hilária, gente! Tancinha cativou o público com aquele jeito ingênuo no corpo de um mulherão, era do bem, divertida, engraçada. E ainda tinha sotaque, o jeito de falar marcado e errado. Isso, aliás, me dava um trabalho! Depois que eu dizia uma palavra errada, tinha que mantê-la igual pelo resto da novela. Amor, eu anotava todas!

Apesar do sucesso da personagem, Claudia contou que foi muito criticada na época:

- Criticavam o sotaque dela, o jeito dela... Tancinha gesticulava muito, era um tipo muito marcante, né? Mas Silvio me apoiou: Não mude nada, nenhuma vírgula, mantenha-se firme. Tenha a certeza de que será um grande sucesso. E assim foi. Ela caiu nas graças do público de uma maneira impressionante.

A atriz também relembrou como foi escolhida pelo autor do folhetim:

- Ele virou para mim e falou: Eu acho você muito talentosa. Estou escrevendo uma personagem para você na minha nova novela das sete. Queria que você aceitasse. É comédia, acho que você vai fazer lindamente.

Alexandre Frota e Edson Celulari

Em Sassaricando, Claudia Raia chegou a contracenar com Alexandre Frota e Edson Celulari, que viriam a ser seus ex-maridos na vida real. A atriz declarou como era fazer par romântico com Alexandre, que era seu esposo até então:

- Conhecer e ter química ajuda, mas não é tudo. Tanto que Tancinha terminou a novela com Beto [personagem de Marcos Frota]. Em casa, eu e Alexandre trocávamos sobre a novela, passávamos o texto juntos. Nós dois estávamos em um momento profissional muito especial, eram os primeiros grandes papéis, meu e dele.

Na produção, a beldade interpretava a irmã de Guel, vivido por Edson Celulari, com quem viria a ter, anos depois, os filhos Enzo e Sophia Raia:

- Olhar aquele cenário nos dias de hoje é, no mínimo, curioso. Na época, Edson era casado, e eu também, com Alexandre. Nós tínhamos uma relação ótima de colegas, nos dávamos muito bem.

Filhos

Apesar de já ser mãe de Enzo, de 23 anos de idade, e Sophia, de 17, Claudia congelou óvulos para ter filhos com o atual companheiro, Jarbas Homem de Mello:

- Temos o plano, mas não uma data em vista ainda. Pelo Jarbas, já teríamos tido, eu que segurei mais.