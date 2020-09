Natasha Dantas comemora bodas de algodão com William Bonner: Para sempre e sempre

08/09/2020 | 15:11



Esta terça-feira, dia 8, é um dia bastante especial para Natasha Dantas e William Bonner, isso porque o casal está comemorando dois anos de casado, as famosas bodas de algodão.

A fisioterapeuta não deixou a data passar em branco e postou uma homenagem discreta em seu Stories do Instagram. Em uma série de fotos, a dupla se mostra descontraída, em momentos de carinho, abraçada, sorrindo e fazendo uma cara brava.

Na montagem, Natasha se declarou escrevendo Forever and always, Para sempre e sempre, em português, a hashtag 2 anos NW [Natasha e William], acompanhada da tal data especial com um emoji de coração.

A profissional e o âncora do Jornal Nacional oficializaram a união pela primeira vez em setembro de 2018, durante uma cerimônia intimista para a família em São Paulo, após um casamento 26 anos do jornalista com Fátima Bernardes, que terminou em 2016.