Ana de Armas está grávida de Ben Affleck? Internautas acham que sim, e estão surtando

08/09/2020 | 15:10



A internet está pirando com uma especulação - que aliás, parece não ter fundo de verdade - sobre o casal Ben Affleck e Ana de Armas.

Uma estilista postou um clique de Ana com um vestido de cetim vermelho, exibindo sua boa forma de sempre.

Mas, minutos depois, a publicação foi apagada, e começou a circular na internet uma versão da foto com Ana com uma barriguinha avantajada.

Logo começaram os comentários sobre a suposta gravidez:

Como assim a Ana de Armas, tá grávida do Ben Affleck, coitada da nova babá, disse um, lembrando que o ator teria tido um caso com a babá dos filhos com Jennifer Garner.

Eu detesto o Ben Affleck com todas as minhas forças, Ana de Armas porque fizestes isso com você mesma, minha filha?

Ben Affleck e Ana de Armas estão muito felizes juntos, porque alguém ia querer mexer nisso com comentários de ódio? Deixem eles, povo.