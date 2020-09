Site permite “dirigir” pelo mundo e escutar rádios locais

Maria Beatriz Vaccari

Do Rota de Férias



08/09/2020 | 14:48



Quem sonha em dirigir pelo mundo pode ter um gostinho dessa experiência sem sair de casa. Basta acessar o site Drive and Listen, que permite embarcar em passeios de carro por diversas cidades e ainda explorar rádios locais.

As imagens gravadas em alta resolução (retiradas do YouTube ou enviadas por colaboradores) deixam a experiência bem confortável para quem está assistindo. Além disso, é possível usar recursos que tornam o tour ainda mais imersivo, como ativar o som ambiente do trânsito ou aumentar a velocidade do carro.

No total, é possível conhecer 50 cidades, passando por alguns de seus pontos turísticos. Entre elas, Amsterdam (Holanda), Londres (Inglaterra), Los Angeles (Estados Unidos), Varsóvia (Polônia), Berlim (Alemanha) e Tóquio (Japão).

O Brasil é representado por três destinos: Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e Curitiba (PR). Eles podem ser desbravados ao som de rádios como Antena 1, Jovem Pan, Cultura FM, 89FM, Alpha FM e NovaBrasil FM.

