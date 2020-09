As cidades mais buscadas no Airbnb para quem quer se isolar em casas de campo

Redação

Do Rota de Férias



08/09/2020 | 15:22



Casas de campo, chácaras e residências de praia em cidades pequenas, próximas de onde se mora, têm sido cada vez mais buscadas como alternativa para viagens curtas. É assim que o brasileiro está voltando a viajar com a família, em busca de isolamento e locais mais seguros.

Cidades mais buscadas para isolamento

Destinos ‘hiperlocais’, a até 300 km dos centros urbanos e que nem sempre faziam parte do roteiro turístico antes da pandemia, vem ganhando espaço no planejamento de viagens, segundo levantamento feito pelo Airbnb no Brasil. A ideia é chegar neles de carro e ficar um tempo cercado pela natureza.

No Estado de São Paulo, por exemplo, destacam-se buscas por casas inteiras em cidades como Sorocaba (procura três vezes maior em maio do que no mesmo período do ano passado), São José dos Campos (o dobro de buscas) e Campinas (uma vez e meia).

Ainda de acordo com o Airbnb, entre os destinos que mais cresceram no ranking de buscas na plataforma em maio, também na comparação anual, estão: Domingos Martins (33), Juquehy (30), Imbituba (28), Serra (28), São José dos Campos (27), Uberlândia (21), Juiz de Fora (20) e Piracicaba (19).

Protocolo de higienização

O Airbnb afirma que a procura tem se concentrado em locais com menor fluxo de pessoas, longe de multidões ou alta rotatividade, o que contribui para uma descentralização das viagens. Além disso, aspectos de limpeza e higienização tornaram-se critérios ainda mais relevantes na escolha da acomodação.

Por conta disso, a plataforma criou o Protocolo Avançado de Higienização, desenvolvido com orientação de autoridades sanitárias e em parceria com especialistas internacionais – como o CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças), dos EUA, que é referência nos esforços de combate à covid-19 e já está disponível no Brasil.

As diretrizes incluem capacitação da comunidade de anfitriões a respeito de como higienizar todos os cômodos de uma casa e certificação das acomodações que seguem esses padrões.

Destinos nacionais que são um espetáculo da natureza

A Praia do Forte, na Bahia, é uma ótima opção de passeio para quem quer se ver em meio a um espetáculo da natureza. Em determinadas épocas do ano, é possível acompanhar de perto o nascimento de tartarugas marinhas, que saem dos ovos e já correm em direção ao mar. Na galeria, conheça esse e outros destinos nacionais perfeitos para se conectar com a natureza.