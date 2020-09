Fotos: de Istambul à Capadócia, viaje pelas maravilhas da Turquia

Luchelle Furtado

Do Rota de Férias



08/09/2020 | 14:48



Localizada entre o leste da Europa e o oeste da Ásia, a Turquia conta com inúmeras belezas naturais e históricas. As influências do país foram construídas ao longo dos anos por meio de conexões culturais que envolveram os antigos impérios grego, persa, romano, bizantino e otomano.

Além da famosa Istambul, a Turquia conta com lindas regiões, como Capadócia, Pamukkale e Bósforo. Para ficar por dentro dos lugares mais encantadores do país, confira a galeria de fotos:

Lugares mais lindos da Turquia