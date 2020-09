Opções de resorts em Minas e São Paulo para o feriado de 7 de setembro

Luchelle Furtado

08/09/2020 | 14:48



Alguns resorts do interior de Minas Gerais e de São Paulo adotaram protocolos de segurança para receber quem deseja relaxar por alguns dias durante o feriado de 7 de setembro. É o caso de Grupo Tauá, com propriedades em Atibaia (SP), Caeté e Araxá (MG), que está seguindo diretrizes contra a covid-19 especificadas por Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde (OMS) e Anvisa.

Viagem no feriado de 7 de setembro

Os resorts do grupo no interior de São Paulo e de Minas Gerais contam com diferentes áreas esportivas e de lazer, como quadras poliesportivas, salões de jogos, cinemas, piscinas climatizadas, academias, kids club e trilhas. Em Araxá, há deliciosos banhos termais em um ambiente com clima de Dona Beja.

Para evitar o risco de contágio, o check-in deverá ser agendado antes da chegada. Na entrada, colaboradores medirão a temperatura de todos os hóspedes, sendo considerado estado febril temperaturas acima de 37,5ºC. Nesses casos, a entrada não será permitida e o cliente poderá alterar a data de sua reserva.

Durante o check-in, todos os hóspedes receberão um kit com a “Cartilha de Boas Práticas covid-19 Tauá”, bem como máscara e álcool em gel. Além disso, durante toda hospedagem, os apartamentos serão limpos e desinfectados com produtos autorizados pela Anvisa.

Bancadas, piso, balcões e corrimãos, segundo nota divulgada pelo grupo Tauá, serão desinfectados a todo momento. Nos restaurantes, as refeições deverão ser pré-agendadas durante o check-in. Luvas descartáveis serão cedidas, e o uso de máscaras no momento de servir será obrigatório. Ainda durante as refeições, o espaçamento entre as mesas será aumentado, seguindo os padrões de distância recomendada.

O check-out, por sua vez, deverá ser realizado pelo aplicativo Tauá, evitando o contato entre hóspedes e colaboradores.

Pacotes dos resorts no interior de São Paulo e de Minas Gerais

Para o feriado de 7 de setembro, o Tauá está oferecendo tarifas especiais em todos os seus empreendimentos, Os pacotes incluem três diárias para dois adultos e duas crianças (até 12 anos a estadia é gratuita). Todas as acomodações têm TV LCD 32’’, telefone, ar condicionado, cofre, frigobar e internet wi-fi. Confira os valores:

Tauá Resort Atibaia

Período: 4/9 a 7/9 (três diárias)

Quarto Superior: R$ 5.804,82 (tarifa reembolsável)

Quarto Superior: R$ 5.079,60 (tarifa reembolsável)

Tauá Resort Caeté

Período: 4/9 a 7/9 (três diárias)

Quarto Superior: R$ 4.968,72 (tarifa reembolsável)

Quarto Superior: R$ 4.347,63 (tarifa reembolsável)

Quarto Standard: R$ 4.282,74 (tarifa reembolsável)

Quarto Standard: R$ 3.745,08 (tarifa reembolsável)

Grande Hotel Termas de Araxá

Período: 4/9 a 7/9 (três diárias)

Pacote sem Termas Inclusive

Quarto Superior: R$ 4.449,24 (tarifa reembolsável)

Quarto Superior: R$ 3.898,44 (tarifa reembolsável)

