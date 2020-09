Oito roteiros de carro para viajar pelo Brasil

Redação

Enquanto protocolos de viagem estão sendo revisados e redefinidos ao redor do mundo, a tendência é de que, em um primeiro momento, os turistas optem por viagens nacionais e de curta distância. A Booking.com montou uma lista de roteiros para quem quer cair na estrada.

As opções de road trip incluem os trajetos mais recomendadas por visitantes internacionais que já passaram pelo Brasil, de acordo com dados de aluguel de carros do site de viagens. Confira

Viagens de carro pelo Sudeste

Rio de Janeiro – Petrópolis

Para quem ama viajar de carro, mas sem se afastar muito das grandes cidades, os 70 km entre Petrópolis (RJ) e Rio de Janeiro (RJ) são a rota ideal. Trata-se de uma estrada histórica – a primeira a ser pavimentada no Brasil. Nela, os viajantes têm a chance de conhecer diversas reservas biológicas, como o Parque Nacional Municipal de Taquara e as de Arara e Tinguá, entre outras.

São Paulo – Rio de Janeiro

A rota entre São Paulo e Rio de Janeiro foi uma das mais recomendadas por visitantes estrangeiros na plataforma. Entre o litoral norte de São Paulo e o litoral sul do Rio de Janeiro há diversas praias praticamente intocadas. A região é chamada de Costa Verde, e inclui destinos como Ubatuba (SP), onde é possível aproveitar bares e restaurantes à noite; a Praia do Sono (RJ), ideal para quem busca uma experiência mais isolada e tranquila; Paraty (RJ), cidade histórica com uma arquitetura antiga e colorida, ruas de paralelepípedo, trilhas e passeios diversos; e Angra dos Reis (RJ), que reúne quase uma centena de ilhas, fauna rica e inúmeras opções de hotéis.

São Paulo – Campinas

A região de Campinas (SP) é outra queridinha dos estrangeiros que visitam o Brasil. Nos seus arredores, há alguns passeios de carro tranquilos que prometem encantar viajantes. A Fazenda Tozan é uma opção para os adeptos do turismo rural – ali, é possível aprender muito sobre a cultura cafeeira, além de participar de degustação de cafés colhidos no local e visitar um museu do café. Já nos distritos de Sousas e Joaquim Egídio, próximos a Campinas, ruas de paralelepípedo, construções históricas, atividades ao ar livre (como tirolesa, arvorismo e sky jumping) e gastronomia são as principais atrações para alegrar o dia de quem busca descanso e contemplação.

Viagens de carro pelo Sul

Rota Romântica, no Rio Grande do Sul

Na Serra Gaúcha, entre as cidades de Porto Alegre e Gramado e Canela, encontra-se a que ficou popularmente conhecida como Rota Romântica. Ideal para quem curte viajar com calma e aproveitar paisagens lindas, especialmente no outono, época em que a natureza que contorna a estrada é colorida de dourado e vermelho. Muitas das cidades situadas nesta rota têm em suas raízes culturais uma forte influência alemã – seja na arquitetura, no comportamento ou mesmo na gastronomia local. Outras foram colonizadas por italianos, e a mistura entre estas duas influências, a portuguesa e a dos nativos brasileiros está no DNA cultural do Rio Grande do Sul.

Viagens de carro pelo Centro-Oeste

Transpantaneira, entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul

Esta rota é para quem está disposto a dar um passo além na hora de explorar a natureza, já que o Pantanal, área que engloba partes do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, é um dos ecossistemas mais ricos e únicos do Brasil. A Transpantaneira é uma estrada antiga e de terra, com 165 km de extensão, que demanda um veículo 4×4 para ser atravessada. Viajantes corajosos que encararem esse desafio serão recompensados com a vista de belos pântanos e uma riqueza inigualável de flora e fauna, incluindo espécies únicas de pássaros, capivaras, crocodilos e, se derem sorte, até mesmo um jaguar.

Viagens de carro pelo Norte

Transamazônica

A Transamazônica é uma estrada enorme, construída pelo regime militar brasileiro nos anos 1970. É constituída de partes pavimentadas e de terra, que atravessam sete estados – Paraíba, Ceará, Piauí, Maranhão, Tocantins, Pará e Amazonas – entre as regiões Norte e Nordeste do país. Alguns de seus trechos adentram a Floresta Amazônica, a maior floresta tropical do mundo, onde é possível experimentar uma conexão profunda com a natureza. Este roteiro é mais indicado aos que buscam aventura, mas há centenas de cidades ao longo da estrada onde é possível parar por alguns dias, caso você esteja buscando paz e tranquilidade.

Viagens de carro pelo Nordeste

Rota das Emoções, entre Ceará, Piauí e Maranhão

Essa é uma das rotas mais incríveis do Brasil, envolvendo várias cidades entre os estados do Ceará, Piauí e Maranhão. Os viajantes passam pela praia de Jericoacoara, uma das mais famosas do Brasil, além dos Lençóis Maranhenses, um parque nacional cujo interior é composto por dunas de areia. Na estação chuvosa, os vales entre essas dunas se enchem de lagos de água fresca, por causa da impermeabilidade do solo, formando uma das mais belas paisagens do mundo. O local também é lar de muitas espécies animais.

A Rota das Emoções também envolve muitas outras praias, paisagens e experiências fantásticas. É importante reforçar, no entanto, que é uma rota longa e que viajantes dispostos a encará-la devem separar pelo menos dez dias. Os que buscam uma experiência mais curta na região podem aproveitar o trecho entre Fortaleza (CE) e Jericoacoara (CE), uma estrada de terra de 300 km, que demanda um veículo 4×4 e recompensa os viajantes com praias deslumbrantes. Dica: se puder, contrate um guia local para lhe acompanhar nessa estrada e ajudá-lo a aproveitar o passeio ao máximo.

Recife – Natal

Este último roteiro, que ocupou o terceiro lugar entre as recomendações de road trip feitas por estrangeiros no Brasil, é ideal para quem tem mais tempo e disposição. Considere uma viagem de carro de 15 dias, saindo de Natal (RN) com destino a Recife (PE) e passando, no meio, por João Pessoa (PA). A dica é viajar em meses quentes, mas de baixa temporada – como setembro e outubro – para garantir bons preços e menos aglomeração.

Um roteiro mais agitado deve considerar cinco dias em cada estado, com visita a duas praias por dia, passando por regiões incríveis, como Ponta Negra e o Forte dos Reis Magos, no Rio Grande do Norte. Na Paraíba, especificamente na capital João Pessoa, a Areia Vermelha (à qual se chega por um passeio de barco) é uma das principais pedidas e reúne opções incríveis de restaurantes para os amantes da gastronomia. O centro histórico de João Pessoa também é parada obrigatória.

Por fim, após seguir estrada até Recife (cerca de 6h de estrada) vale a pena conhecer o centro histórico da capital pernambucana e, em seguida, desbravar o litoral sul do estado, que inclui praias lindas, como Ipojuca e Porto de Galinhas, onde é possível desfrutar de piscinas naturais, passeios de jangada e ótimos restaurantes.

