Litoral Norte se destaca entre as regiões turísticas seguras de São Paulo

Redação

Do Rota de Férias



08/09/2020 | 14:48



Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba, as cinco cidades que integram o Circuito Litoral Norte de São Paulo, estão entre os principais destinos domésticos para a retomada do turismo na região, de acordo com o Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), õrgão da Secretária de Turismo do Estado.

De acordo com o monitoramento, o Litoral Norte é visto pelos turistas como um dos melhores destinos do estado para viajar com isolamento. Ao lado do Vale do Paraíba, a região deve receber, segundo o estudo, mais de três milhões e meio de turistas paulistas ainda em 2020. Apenas a Baixada Santista apresenta números superiores.

De acordo com Vinicius Lummertz, secretário de Turismo do Estado, a estimativa considera, principalmente, o grande fluxo de pessoas vindo da região metropolitana, mas há também uma boa expectativa em relação aos viajantes de outras partes do estado.

“O litoral atrai tanto os moradores da Grande São Paulo, com população de 21,5 milhões de habitantes, quanto os turistas que vêm de diversas cidades do interior e se encantam com as belas praias”, afirma Vinicius.

Regiões turísticas seguras de São Paulo

São Sebastião

Para a secretária de Turismo de São Sebastião, Adriana Balbo, os dados fornecidos pelo CIET validam as ações que o município adotou para fortalecer a segurança durante o período de pandemia.

“São Sebastião sofreu e ainda sofre uma queda avassaladora na economia, atingindo todos os setores do turismo diretamente. Nossas ações, entretanto, posicionaram a cidade entre as que apresentam maior índice de isolamento do estado. O número de testes do novo coronavírus é alto, e isso fez com que a região se tornasse uma das mais seguras de São Paulo, permitindo uma flexibilização precoce em relação aos demais municípios”, afirma Adriana.

Ilhabela

A secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Ilhabela, Bianca Colepicolo, também atribui a boa expectativa de chegada de turistas à região às ações que vem sendo tomadas desde os primeiros meses de isolamento social.

“A partir de junho, passamos a promover visitas técnicas diárias em todos os estabelecimentos comerciais, com a finalidade de confirmar o compromisso com relação aos protocolos. Além disso, instalamos barreiras educativas e sanitárias na entrada da cidade. Com essas ações, baixamos os números de novos casos e alcançamos a marca de 25% de testagem na população, o que contribui para a flexibilização da cidade”, explica Bianca.

Ubatuba e Caraguatatuba

Em Ubatuba, as ações de reabertura também incluem um protocolo rígido de segurança e saúde, de acordo com o secretário de turismo da cidade, Potiguara do Lago. “Acredito que elas foram fundamentais para o achatamento da curva a diluição de casos na cidade”, acrescenta.

Caraguatatuba, por sua vez, criou um selo de segurança para certificar os estabelecimentos que estão cumprindo as normas da vigilância sanitária. “Esse tipo de ação é fundamental para fazer com que os turistas e munícipes se sintam seguros neste novo normal que estamos vivendo”, conta a secretária de turismo da cidade, Fernanda Galter Reis.

Destinos nacionais que são um espetáculo da natureza

A Praia do Forte, na Bahia, é uma ótima opção de passeio para quem quer se ver em meio a um espetáculo da natureza. Em determinadas épocas do ano, é possível acompanhar de perto o nascimento de tartarugas marinhas, que saem dos ovos e já correm em direção ao mar. Na galeria, conheça outros destinos nacionais perfeitos para se conectar com a natureza.