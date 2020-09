Vídeo revela como é fazer um cruzeiro pelo Caribe

Redação

Do Rota de Férias



08/09/2020 | 14:48



O iate Ponant é um dos mais luxuosos do mundo. Representada no Brasil pela Pier 1 Cruise Experts, a embarcação realiza cruzeiros por diversas partes do mundo.

Um dos mais desejados é o que dura nove dias no Caribe, com partida e chegada em Martinica. O itinerário inclui paradas em St. Kitts e Nevis, St. Martin, Ilhas Virgens Britânicas, St. Barthelemy, Antígua e Barbuda, Guadeloupe e Dominica. Cruzeiro pelo Caribe Confira no vídeo detalhes da cruzeiro pelo Caribe realizado a bordo do Ponant.

Maiores navios do mundo

Se você é fã de cruzeiros, confira aqui imagens dos maiores navios do mundo.