Saiba o que fazer no complexo da Nasa próximo a Orlando

Luchelle Furtado

Do Rota de Férias



08/09/2020 | 14:48



A apenas 45 minutos de Orlando, em Cabo Canaveral, na Flórida, o NASA Kennedy Space Center Visitor Complex é parada obrigatória no roteiro de viagem para quem vai à região, principalmente os fãs de ciência espacial. O local esteve presente no noticiário recentemente por ter servido de base para o primeiro voo espacial tripulado dos EUA desde 2011, em parceria com a Space X.

NASA Kennedy Space Center Visitor

Em fase de reabertura – após fechar por alguns meses por conta da pandemia –, o local permite ao viajante explorar a história da NASA por meio de experiências como o passeio no Rocket Garden, jardim repleto de foguetes; a visita ao Hall da Fama dos Astronautas Americanos; o tour pela Space Shuttle Atlantis, em que é possível ver o ônibus espacial Atlantis de perto; e a saudação ao Apollo/Saturn V Center, peça-chave na conquista da lua.

Todas as áreas e atrações do NASA Kennedy Space Center Visitor Complex ainda estão com capacidade limitada e operando em horário reduzido, das 10h às 16h. Para preservar a saúde e a segurança dos funcionários e visitantes, o complexo implementou o protocolo Trusted Space, com orientações e normas de higienização e distanciamento social.

As medidas incluem incentivo à compra antecipada de ingressos, exigência de máscaras, triagem de temperatura de funcionários e turistas, distanciamento social em filas, restaurantes, áreas de exibição de espetáculos e outras instalações, e maior frequência de higienização e desinfecção.

Os visitantes podem localizar o ícone “Trusted Space” em todo o complexo de visitantes para ver como o NASA Kennedy Space Center Visitor Complex está se adequando aos procedimentos de segurança.

Para atrair ainda viajantes, o complexo está oferecendo o pacote “Explore Today, Explore Tomorrow”, em que, ao comprar uma entrada durante a fase de reabertura, você recebe outra, sem custo adicional, para retornar em 2021, quando o NASA Kennedy Space Center Visitor Complex for totalmente reaberto.

