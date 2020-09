65 fotos de Santa Catarina para sonhar com os cenários da região

Beatriz Ceschim

Do Rota de Férias



08/09/2020 | 14:48



Santa Catarina tem atrações e cenários incríveis, que são ótimos para conhecer em qualquer época do ano. Para os viajantes que desejam relaxar durante o verão, na beira de águas cristalinas, a região litorânea do estado é a escolha ideal. Já os turistas que desejam viajar numa época mais fria, podem conhecer a parte histórica e o interior do território.

Quando viajar for algo seguro para todos, o destino é uma ótima pedida. Para os viajantes que desejam sonhar com os cenários e as atrações da região antes de visitá-la, o Rota de Férias reuniu 65 fotos de Santa Catarina. Confira no álbum: