12 hotéis em Anguilla para você se planejar quando puder voltar ao Caribe

Redação

Do Rota de Férias



08/09/2020 | 14:48



Apesar de não ser tão famosa quanto as vizinhas Porto Rico e St. Maarten, Anguilla é uma das ilhas mais espetaculares do Caribe. O local, declarado livre do novo coronavírus em junho pela Organização Mundial da Saíude (OMS), é repleto de opções de hospedagem luxuosas para quem deseja se isolar do mundo e ficar em contato com a natureza.

Ao passar praticamente ilesa pela pandemia do covid-19, Anguilla revela-se como um destino dos sonhos para quem gosta de praia e planeja voltar a viajar assim que tudo estiver normalizado. Confira onde se hospedar caso decida ir para lá.

Onde ficar em Anguilla

Villas

As villas são indicadas para quem busca privacidade e praticidade, já que são acomodações completas com quarto e cozinha. Muitas delas têm ambientes românticos e vista para o mar. As mais indicadas são:

Hotéis-butique

Pequenos, charmosos e íntimos, os hotéis-butique de Anguilla mesclam luxo a paisagens tomadas pelo mar azul-turquesa da ilha. Spas premiados e chefs particulares fazem parte do pacote. Os mais famosos são:

Resorts

Há muitos resorts de quatro e cinco estrelas espalhados pelas melhores praias de Anguilla. Esse tipo de hospedagem é voltada para quem procura todas as comodidades em um só lugar, como spa, restaurantes e estrutura de esportes. Tudo isso, é claro, em meio a praias deslumbrantes. O principal resort da ilha é o Zemi, cuja foto ilustra esta reportagem:

