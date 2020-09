Porto Alegre, Canela e mais: confira 40 fotos do Rio Grande do Sul

Beatriz Ceschim

Do Rota de Férias



08/09/2020 | 14:48



O Rio Grande do Sul combina belas paisagens naturais com edifícios antigos e outras construções mais modernas. É uma região que pode ser conhecida durante o ano inteiro, mas que tem um charme especial no inverno.

40 fotos do Rio Grande do Sul

Para quem planeja viajar pelo Brasil no futuro, confira um álbum com 40 fotos do Rio Grande do Sul.