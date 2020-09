Justiça Penal Negocial

Do Diário do Grande ABC



08/09/2020 | 12:36



Artigo

A Lei Anticrime, que começou a valer no início do ano, ampliou significativamente a Justiça negocial na esfera penal, possibilitando a realização de acordo em investigações que apurem delitos sem violência ou grave ameaça, cuja pena mínima seja inferior a quatro anos, desde que o investigado seja primário, ostente bons antecedentes e tenha ‘confessado formal e circunstancialmente a prática da infração’ (artigo 28-A do Código de Processo Penal), bem como tenha reparado o dano ou restituído a vítima.

A realização de acordo, na área penal, já era permitida desde 1995, no entanto, para crimes de menor potencial ofensivo, aqueles com pena máxima não superior a dois anos. Com a modificação legislativa, constata-se que a solução consensual foi consideravelmente ampliada, agora aplicada para a maioria dos crimes sem violência ou grave ameaça.

A intenção do legislador é a mesma de 1995: desafogar o Judiciário, sobretudo com demandas menos gravosas, que, em tese, podem ser solucionadas rapidamente, de forma negociada. A legislação atribui ao Ministério Público a análise da possibilidade da realização do acordo. Nos casos concretos, significa dizer que a acusação decidirá se propõe ou não o acordo. Da mesma forma, fica a cargo do acusador enquadrar os fatos investigados aos possíveis delitos existentes, sem qualquer interferência ou controle do juiz.

Na prática, caso a acusação não ofereça o acordo, para quem tenha direito, o processo deve continuar, porém, nada impede que uma instância superior reconheça o equívoco, determinando que o processo retorne ao início, para a formulação da proposta. Neste caso, a tentativa do legislador de descongestionar o Judiciário foi em vão, tendo em vista que, mesmo com a realização do acordo, a máquina judiciária foi movimentada, desnecessariamente.

Sobre o tema, muitos defendem a aplicação do acordo para processos anteriores a legislação, independentemente da fase, e outros entendem que ele deve ser aplicado apenas para os casos ulteriores. Assim, não resta dúvida de que esta matéria será questiona com exaustão nos tribunais.

É de suma importância que as circunstâncias existentes nas investigações sejam analisadas individualmente, caso a caso, não caindo no automatismo de sempre, evitando-se ao máximo as demandas jurídicas desnecessárias, possibilitando que somente as questões mais graves avancem, desafogando a Justiça, sobretudo os tribunais superiores, com a ampliação dos acordos de não persecução penal.

Felipe Mello de Almeida é advogado, especialista em processo penal, pós-graduado em direito penal econômico e europeu e em direito penal econômico internacional.

Palavra do Leitor

Mandetta

Excelente entrevista do ex-ministro da saúde Luiz Henrique Mandetta (Política, ontem). Como destaque de suas respostas, segue trecho de grande esclarecimento quanto à posição deste inquilino passageiro do Planalto, Jair Bolsonaro: “ele esperava que a população aderisse àquelas teses absurdas, como a de isolamento vertical, quem tiver menos de 60 anos vai trabalhar, e mais de 60 anos fica em casa. Teria sido genocídio, carnificina, porque as pessoas moram juntas, os núcleos familiares são muito complexos. Depois queria que acreditassem na cloroquina, mesmo que não tenha eficácia. O foco dele sempre foi na economia, no pragmatismo, e o nosso foco sempre foi pela vida. É muito difícil quem luta contra a vida, mesmo que tenha interesses. Só que chegou uma hora que ele queria que o ministério se calasse e parasse, e isso não dá para ser feito por quem é do ramo da saúde. Nossa função é salvar vidas. Então precisou chamar um militar para cumprir ordem fúnebre de se calar e se ausentar do Ministério da Saúde para poder tirar do governo federal a responsabilidade e ficar só ‘tacando pedra’ em governador e prefeito, que estão na ponta tentando diminuir o sofrimento das famílias”. Um registro para ser lembrando e relembrado de quem foi e o que fez durante a maior pandemia dos últimos 100 anos.

Thiago Scarabelli Sangregorio

São Bernardo

Máscaras

Vejo pessoas cobrando uso de máscaras em parques ou nas ruas das cidades, mas muitas pessoas estão usando máscaras caseiras sem três camadas, que é a recomendada pela OMS (Organização Mundial de Saúde). Estão se exercitando nas ruas, correndo ou caminhando, e utilizando máscara, que, se molhar com o suor, não tem mais proteção, sendo até mais fácil se contaminar com o vírus. Portanto, nesta pandemia, vamos ter cuidado em sermos coerentes e não nos tornarmos hipócritas. Lembrando que o governo estadual liberou o uso de máscara caseira não porque ela protege, mas por não ter como nos oferecer máscaras com material resistente ao vírus, porque essas são caras e só médicos é que usam. Se máscaras caseiras funcionassem, não teriam muitas pessoas sendo contaminadas. Portanto, antes de criticar, vamos verificar se há coerência em nossas cobranças.

Silvio Cesar Gonçalves

Ribeirão Pires

Caça às bruxas?

Fiquei curioso quando li aqui neste espaço muitas escritas falando sobre o dinheiro na conta da primeira-dama do nosso País. Minha curiosidade é saber por que não foram atrás dos milhões do Lula, da finada Marisa e de seus filhos, que enriqueceram assombrosamente da noite para o dia. Como sempre, dois pesos e duas medidas. Bom seria se a caça às bruxas fosse para todos.

Antonio Carlos

Mauá

Campanha

Pelo tom adotado por Luiz Marinho na convenção que o lançou candidato a prefeito de São Bernardo, onde evitou falar de projetos e concentrou-se em atacar o adversário, já dá para ter ideia do nível da campanha que se aproxima (Política, ontem).

Edvaldo Vassaz

Santo André

Analfabetismo

O respeitável colega e historiador Ademir Medici publica em sua coluna Memória (Setecidades, ontem)informação de 1920, do Estadão, sobre a programação comemorativa ao primeiro centenário da Independência do Brasil, citando o primeiro recenseamento escolar que apontava, no Estado de São Paulo, 80% de analfabetos em sua população infantil. Decorridos quase 100 anos dessa pesquisa, os índices de analfabetismo no País continuam a preocupar, prova de que este triste drama não está definitivamente erradicado. No Estado de São Paulo, há 1,7 milhão de analfabetos com idade acima de 25 anos. Para efeitos de ilustração, pesquisa nacional da QEdu, da Fundação Lemann, entre estudantes do nono ano da rede pública, apenas 34% aprenderam o adequado na leitura e interpretação de textos. Em números reais significa que de 2.158.378 alunos, 1.429.775 alunos não aprenderam ler corretamente. Na matemática, também entre estudantes do nono ano, 15% aprenderam adequadamente na competência da resolução de problemas. Os números reais mostram que 2.158.378 foram entrevistados, dos quais 1.811.810 não aprenderam corretamente matemática. Está aí uma amostra da qualidade do ensino público. Mas a situação não chega a ser tão feia como em 1920. Dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), com base em levantamento feito em 2017, mostram que o analfabetismo no Brasil afeta 7% da população. Esse percentual parece irrisório, mas significa que, entre 100 pessoas, sete são analfabetas. No total, são 11,5 milhões que não sabem ler nem escrever. Fica a dúvida: qual é a razão para que crianças e adolescentes encontrem tanta dificuldade na aprendizagem escolar? Trocando em miúdos, os alunos das aulas de português mal sabem ler e muito menos explicar o que leram. E tem mais, um grande número de estudantes sai da escola com dúvidas para solucionar problemas matemáticos. É comum ver em programas de TV, quando o apresentador faz perguntas a jovens, as respostas dadas. É uma vergonha!

Arlindo Ligeirinho Ribeiro

Diadema

Editorial

Concordo com o teor do Editorial (Opinião, ontem), que cobra políticas públicas capazes de preservar os empregos no período pós-pandemia. Em tempos normais, deveríamos cobrar a geração de vagas, mas, em época de peste, manter o que temos já está bom demais.

Rodrigo Franco da Silva

Santo André