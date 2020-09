'Esperamos que o gás caia, 20%, 30%. pelo menos', diz Guedes

08/09/2020 | 13:06



O ministro da Economia, Paulo Guedes, destacou nesta terça-feira, 8, redução esperada de 20% a 30% no preço gás de cozinha com a aprovação da nova Lei do Gás. O chefe da Economia foi questionado sobre o tema pela youtuber mirim Esther Castilho antes da reunião ministerial ocorrida nesta data.

Sob a orientação do presidente Jair Bolsonaro, a menina de dez anos fez perguntas para os ministros.

A questão sobre o aumento do preço do gás de cozinha foi originalmente direcionada para Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia, que se esquivou e disse: "Pergunta para o Paulo Guedes."

"Com ajuda do ministro Bento (Albuquerque de Minas e Energia), nós estamos aprovando a Lei do Gás Natural e aí vamos dar um choque de energia barata. Esperamos que o gás caia 20%, 30%, pelo menos", declarou Guedes.

O Novo Marco Legal para o Mercado de Gás Natural no País foi aprovado na Câmara na semana passada.

O texto, que é uma das principais pautas de interesse do governo, será agora analisado pelos senadores.

Pelos cálculos do governo, as novas regras para o setor podem destravar investimentos da ordem de R$ 43 bilhões.