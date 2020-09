Do Diário do Grande ABC



A pouco mais de dois meses do primeiro turno da eleição, adiado para 15 de novembro por causa da pandemia do novo coronavírus, o prefeito Atila Jacomussi (PSB) publicou na sexta-feira o plano de concessão do terminal rodoviário de Mauá, projeto que, segundo diz, vai permitir a reforma e ampliação da parada de ônibus, antigo sonho da população. Assim, com atraso considerável, o chefe do Executivo mauaense retoma promessa da campanha de 2016, quatro anos atrás! Atila, é bom que se diga, não é o único político que reedita compromissos ao sabor do calendário eleitoral. Pelo contrário. Este é um dos mais típicos expedientes a que recorrem candidatos em busca de votos.

Toda cautela é pouco. É preciso avaliar com prudência os projetos apresentados pelos candidatos, especialmente dos que concorrerão à reeleição, para não tomar como originais promessas de outrora vestidas com roupas novas. A menos que a reedição das propostas venha acompanhada de explicação plausível para a sua não realização em quatro anos, é legítimo questionar se o concorrente terá condições de executá-la em eventual segundo mandato. Boa parte dos políticos aposta na memória curta dos eleitores para apresentar como novidades planos velhíssimos. A popularização da internet, por meio da qual é relativamente fácil consultar compromissos antigos, pode evitar o malogro e a má-fé.

Outro problema que o eleitor certamente vai enfrentar para definir o voto é o deserto de ideias que deve caracterizar a campanha que se aproxima. A realização das primeiras convenções partidárias forneceu pálida ideia do nível do debate. Foram muitos os ataques aos adversários e praticamente nenhuma proposta para melhorar a qualidade de vida dos quase 3 milhões de pessoas que moram nas sete cidades do Grande ABC. Pior do que reciclar promessas antigas, e não realizadas, é não ter nenhum bom projeto para apresentar no processo de convencimento dos cidadãos. Fica aqui, portanto, feito o alerta aos incautos, as principais vítimas dos políticos profissionais. É preciso manter os olhos abertos.