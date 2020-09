Victoria e David Beckham já tiveram coronavírus

08/09/2020 | 10:10



Victoria e David Beckham já foram infectados pelo coronavírus! De acordo com o jornal britânico Daily Mail, o casal enfrentou a Covid-19 em março deste ano, quando realizaram festas no Estados Unidos e no Reino Unido.

A publicação revelou que o casal teme que tenha sido super propagadores do vírus, depois que vários funcionários foram diagnosticados com a doença. Eles passaram duas semanas viajando pelo mundo com os filhos antes de entrarem em isolamento.

Entre o dia 5 de 19 de março, David e Victoria teriam passado por Los Angeles, Miami e Londres, sem saber quando haviam contraído o vírus.

Ao voltarem para o Reino Unido, depois de curtirem diversas festas e eventos com pessoas distintas, David começou a se sentir mal, enquanto Victoria ficou com febre e dor de garganta.

Uma fonte afirmou ao jornal The Sun que David ficou realmente doente e o cenário era de um pesadelo absoluto.

Eles compareceram a alguns eventos de networking quando David tinha tarefas promocionais, e estavam apertando mãos e beijando fãs e vários empresários do clube, revelou o informante.

Foi só a partir daí que Victoria e David resolveram entrar em quarentena. A família se isolou por um período de duas semanas e Victoria quase entrou em pânico.

Ela ficou totalmente petrificada de que eles poderiam ter sido superpropagadores e fez tudo o que pôde para minimizar todos os riscos futuros, completou a fonte.

Após se recuperarem da Covid-19, o casal realizou novo exames e ficaram seguros de que estavam recuperados da doença e que haviam criados anticoporos. Depois, seguiram viagem para Grécia e Itália.