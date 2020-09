Bianca Andrade assume relacionamento com youtuber

08/09/2020 | 10:10



Bianca Andrade está dando o que falar! Após deixar um comentário um tanto quanto sugestivo na foto do youtuber Fred, do canal Desimpedidos, a influenciadora digital assumiu na última segunda-feira, dia 7, que os dois estão vivendo um romance.

Tudo começou assim que Bianca interagiu publicamente com Fred, que se chama Bruno Carneiros. No Instagram, o youtuber postou uma foto e escreveu:

Complete a legenda: o menino que...?

Bianca, também conhecida como Boca Rosa, escreveu:

Tenho um crush do c*****o.

Ele, então, não deixou de retribuir o flerte e respondeu:

Coisa linda da p***a, com emojis de coração.

A partir daí, não demorou até que Bianca se pronunciasse oficialmente em suas redes sociais para falar sobre o romance. Por meio do Instagram Stories, ela publicou duas fotos com Fred, uma, inclusive, de 2017 quando ambos foram no Rock in Rio.

Ah Fredolino, eu amei, tá? A gente é mó casalzão da hora não é de hoje e geral já sabe mesmo, então chega de tentar esconder esse trem que a gente tem, que é muito doido, mas é muito nós.

No mesmo dia, durante seu programa ao vivo no YouTube, chamado Boca a Boca, Bianca deu ainda mais detalhes sobre o relacionamento. Na ocasião, Fred apareceu para dar um recado e, na sequência, ela declarou:

- A gente se conhece há muito tempo, cinco anos, e a gente tem um negócio, um fogo no c*, e ele pensa muito como eu. Nós nem intitulamos o nosso tipo de relacionamento. A gente não tem um rótulo porque estamos tentando entender que formato que funciona para nós, disse.

Questionada, então, se os dois têm exclusividade, Bianca declarou:

- Não tem nada na verdade, o que importa é quando ele está comigo, quando eu estou com ele e acabou. O resto é a vida dele, ele é livre, ele faz o que a consciência dele pede, o que ele quer e eu também. Mas sempre mantendo um amor.