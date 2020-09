08/09/2020 | 07:03



Durante a convenção do MDB de Cocal, no Piauí, um ex-prefeito da cidade afirmou, em discurso, que roubou menos do que o sucessor. A frase foi recebida com risos e aplausos. "Não é que Cocal seja o fim do mundo, mas com essa administração todos padecem", afirmou José Maria Monção.

"Fui prefeito três vezes, sei do sofrimento, mas também não roubei o tanto que esse aí roubou, não, tá entendendo?" Monção já foi preso em uma operação da Polícia Federal sob acusação de desviar recursos da educação.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.