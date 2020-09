Cachorrão conhece tabela da reta final da Série A-3

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



07/09/2020 | 23:59



O EC São Bernardo conheceu ontem a tabela da reta final da primeira fase do Paulista da Série A-3, no qual é vice-líder. A Federação divulgou datas, horários e locais das quatro partidas restantes, que definirão os oito classificados para as quartas de final. O primeiro compromisso será em casa, no Estádio 1º de Maio, contra o Desportivo Brasil, dia 18, às 15h. Na sequência, dia 26, a equipe vai à Capital encarar o Nacional, no Nicolau Alayon. Depois, dia 3 de outubro, recebe o Barretos, novamente em casa. O último jogo será dia 10 de outubro, em visita ao Capivariano.

O primeiro colocado da primeira fase enfrentará o oitavo, segundo contra sétimo, o terceiro pega o sexto e o quarto duela com o quinto. O mata-mata será todo disputado em jogos de ida e volta: quartas de final (dias 18 e 25 de outubro), semifinal (1º e 8 de novembro) e final (14 e 22 de novembro).