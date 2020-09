Grande ABC tem mais cinco mortes causadas pela Covid-19

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



07/09/2020 | 23:55



As prefeituras da região confirmaram mais cinco mortes causadas pelo novo coronavírus, ontem. Com isso, o Grande ABC chega a 2.258 vítimas desde o início da pandemia. Dos sete municípios da região, Mauá, Diadema e Rio Grande da Serra não divulgaram boletins epidemiológicos para a data.

O número de mortes em Santo André se manteve em 510, mas com 18 novos casos confirmados ontem, a cidade passou a somar 16.360 infectados pela Covid-19.

Em São Bernardo foram registrados quatro novos óbitos por Covid-19 e o município soma 810 perdas. O total de casos saltou de 26.211 para 26.272, ou seja, 61 novos registros em um dia.

São Caetano teve seis novos casos confirmados da doença, totalizando 3.272, além de um novo óbito, somando agora 174 mortes. Ribeirão Pires não teve alteração, tanto no número de casos (1.005), quanto no de óbitos (69).

ESTADO

Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, São Paulo registrou ontem total de 31.377 óbitos e 857.330 casos confirmados do novo coronavírus. Entre as diagnosticadas, 699.451 pessoas estão recuperadas, sendo que 95.056 foram internadas e tiveram alta hospitalar.

Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil computou ontem 10.273 novos casos de Covid-19. Com isso, o País totaliza 4.147.794 infectados. Além disso, foram confirmados 310 novos óbitos na data. Desde o início da pandemia o Brasil perdeu 126.960 pessoas para o novo coronavírus e 3.355.564 pessoas já se recuperaram da doença.