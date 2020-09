Causa animal gera briga em S.Bernardo

Raphael Rocha

<EM>A causa animal se tornou um dos maiores filões eleitorais, criando verdadeiros fenômenos de votos. Entre os que militam na área existe crítica permanente de aparições de aproveitadores, de gente que quer se promover às custas dos pets. Em São Bernardo, a liderança mais conhecida da área é o vereador Pery Cartola (PSDB), campeão de votos em 2016. Seu trabalho é elogiado por alguns, criticado por outros. E, recentemente, aumentou o movimento de questionamento, em especial depois que a Prefeitura anunciou a chegada de um castramóvel, serviço de castração de animais que, como o próprio nome diz, percorre os bairros. Militantes do segmento acusam Pery de tentar se apropriar politicamente do equipamento, recusando aceitar pedidos de castração de cuidadores que não defendem seu nome ou o do governo. Dizem que a polêmica está tão grande que chegou à comissão de defesa de proteção dos animais na Câmara de São Bernardo. O bloco é presidido pelo vereador Índio (SD), tendo Pery como vice e Gordo da Adega (Republicanos) como secretário. Índio integra a bancada de oposição, os outros, a de situação. E os três não têm falado a mesma língua.

Rumos

Sem conseguir espaço no PRTB e com portas fechadas publicamente pelo presidente do partido em São Bernardo, o policial militar Fábio Telles deve fechar com o Republicanos na sua tentativa de virar vereador – como militar, pode confirmar sua filiação no dia da convenção partidária. A situação no Republicanos, porém, não é nada animadora, pois lá há dois vereadores com votações constantes – João Batista, que tem suporte da Igreja Universal, e Gordo da Adega, terceiro mais bem votado em 2016 e liderança na Vila São Pedro. Mas há quem diga ainda que Telles pode parar no DEM, onde está seu desafeto político, o vereador Julinho Fuzari.

Impasse

O apoio – ou não – da Rede Sustentabilidade à candidatura do ex-prefeito Luiz Marinho (PT) ainda rende em São Bernardo. No fim de semana, na convenção, Marinho voltou a anunciar a Rede como sigla aliada. A cúpula estadual reiterou que não há nada fechado, que existem conversas avançadas com o pré-candidato do PSB, doutor Leandro Altrão. A situação está tão delicada que tem gente dizendo que haverá avaliação da comissão de ética da Rede sobre o episódio.

Escândalo

O caso que estourou em Mogi das Cruzes, na Região Metropolitana da Capital, que envolveu a prisão de cinco vereadores – seriam seis, se um não estivesse foragido – passa pelo Grande ABC. O Ministério Público e a Polícia Militar escancararam esquema de corrupção envolvendo os parlamentares, empresários e contratos públicos, um deles com a FUABC (Fundação do ABC).

PSTU de Diadema

O PSTU de Diadema confirmou no sábado a candidatura a prefeito do professor Ivanci Vieira dos Santos, que terá como vice o professor Edison Nesladek. Ivanci, que foi candidato ao Paço diademense em 2012, declarou que a campanha será de reafirmar posição contra o governo de Jair Bolsonaro (sem partido), pela estatização dos hospitais e a favor dos movimentos contra as opressões, bem como de movimentos sociais.

Contas em S.Caetano

Na semana passada, o TCE (Tribunal de Contas do Estado) rejeitou mais um recurso apresentado pela defesa do ex-prefeito Paulo Pinheiro (DEM) à rejeição das contas de 2016 da Prefeitura de São Caetano, o último ano de gestão do democrata. Com isso, o processo vai para a Câmara, que precisará referendar o parecer da corte. Se mantiver, Pinheiro pode ficar inelegível por oito anos devido à Lei da Ficha Limpa. Se rejeitar, o democrata é absolvido.

Reafirmação

Nos últimos dias, apoiadores do prefeito Adler Kiko Teixeira (PSDB), de Ribeirão Pires, têm divulgado fotos do tucano e reafirmando que Kiko é pré-candidato à reeleição, em movimento que tenta frear especulações sobre troca na cabeça da chapa governista – Kiko tem pendências jurídicas e seus adversários apostam em impugnação eleitoral. A convenção dele está marcada para domingo.