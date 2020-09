PSB de São Bernardo banca nome próprio após 16 anos

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



08/09/2020 | 00:01



Após hiato de 16 anos longe da disputa pela Prefeitura de São Bernardo, o PSB referendou ontem à noite, em convenção, a candidatura do médico Leandro Altrão a prefeito. O ato foi realizado de forma virtual, por videochamada em grupo, por causa das medidas de distanciamento físico em decorrência da pandemia de Covid-19.



O PSB de São Bernardo parte para a eleição deste ano em quadro desfavorável em comparação com as eleições anteriores – atualmente não possui nenhum representante na Câmara – e em situação longe do auge de 2004, por exemplo, quando o então prefeito William Dib (então no PSB, hoje sem partido) venceu a reeleição no primeiro turno com 76,3% dos votos e os socialistas elegeram cinco vereadores.



Nas últimas três eleições municipais, o PSB transitou por diversas correntes partidárias, sempre apoiando prefeituráveis de outros partidos. Em 2008, a sigla deu respaldo à candidatura do então deputado estadual Orlando Morando (PSDB), hoje prefeito. Quatro anos mais tarde, apoiou o projeto vitorioso de reeleição do então prefeito Luiz Marinho (PT). Em 2016, ensaiou candidatura própria, mas acabou apoiando a empreitada do deputado federal Alex Manente (Cidadania), derrotado por Morando no segundo turno e não elegeu nenhum vereador.



Durante a convenção, doutor Leandro fez breve pronunciamento, falou em combate à corrupção e fez críticas ao governo Morando. “A gente não pode mais admitir ver as crianças no semáforo enquanto tem subprefeito ganhando R$ 13 mil e vários cabides de emprego. (Vamos) Destucanizar a Prefeitura e tirar os cabos eleitorais e usar esses recursos não para projetos pessoais, mas de cidade.”



A reunião virtual também contou com a participação do ex-governador Márcio França, presidente do PSB paulista e pré-candidato a prefeito da Capital. Ele falou em “onda” pró-PSB no Estado e comparou a possível vitória de doutor Leandro aos triunfos dos tucanos em 2016 com a vitória do hoje governador João Doria (PSDB). O socialista terá como vice Sueli Palmeira (PSB), professora da cidade.