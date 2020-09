Sem Republicanos, Rubinelli busca ex-vereador como plano B para vice

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



08/09/2020 | 00:01



O Republicanos desembarcou oficialmente da pré-campanha do ex-deputado federal Wagner Rubinelli (PTB) à Prefeitura de Mauá e anunciou apoio ao ex-juiz João Veríssimo, pré-prefeiturável do PSD na cidade. Com o movimento, Rubinelli corre atrás de plano B para sua vice, posto que estava reservado para o Republicanos desde o início da pré-campanha, em março.



A adesão do Republicanos a Veríssimo estava especulada havia duas semanas, depois que o presidente municipal do partido e coordenador regional, Erisson Pessoa, gravou vídeo no qual dizia que novos caminhos estavam se abrindo à legenda. Ontem, tirou foto com Veríssimo e o presidente do partido no Estado, Sérgio Fontellas.



A crise na relação com o PTB começou quando a professora Eliana Vileide (Republicanos), indicada a vice de Rubinelli, foi vista em atos ligados ao prefeito Atila Jacomussi (PSB) – ela sempre negou a aproximação com o socialista e ressaltou fidelidade ao projeto desenhado pelo partido.



O plano B de Rubinelli é o ex-vereador Sidnei Sabela (PTB). Morador e comerciante do Jardim Zaíra, Sabela foi convidado pelo pré-candidato a compor a chapa – até então, tocava sua pré-campanha a vereador. Ele disse que até amanhã dará retorno a Rubinelli a respeito da proposta feita. “Não posso me precipitar, preciso conversar com a minha família e, como cristão, preciso da direção de Deus para tomar meus passos. Mas sei que o convite partiu porque sou comerciante e morador do Jardim Zaíra há 32 anos e aqui é praticamente uma cidade, com 110 mil habitantes. As últimas gestões ignoraram o Jardim Zaíra.”



Sabela declarou ter visto a distância o impasse com o Republicanos, mas declarou que alertou Rubinelli sobre a antecipação em se fechar a vice – Sabela e Rubinelli dividiram a legislatura 2001-2004 (foi neste meio tempo que Rubinelli, então no PT, conseguiu vaga na Câmara Federal). “Desde que me filiei ao PTB, o Wagner sempre falou muito bem do pessoal do Republicanos. Eu disse a ele que foi muito imatura a pré-candidatura dele a prefeito com a proposta de vice fechada. Mas faz parte, serve de aprendizado.”



ALIANÇA

Veríssimo enalteceu a “coragem” do Republicanos “de se opor à atual administração”. “Tiveram força para isso. Vieram com a gente sem ter nada condicionado, sem nenhuma moeda de troca”, declarou. “O que eu sinto é que minha candidatura está crescendo. Não sei se é atrativo para outras legendas. Hoje somos em cinco partidos (PSD, Podemos, PSC, Cidadania e Republicanos), com sondagem de dois a três partidos, que talvez vejam a viabilidade de o projeto ser coletivo, de grupo. Todos terão vez e voz. Isso que atrai é isso.”