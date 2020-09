Homem é preso depois que filho dispara arma sem registro em casa

Bia Moço

07/09/2020



Policiais militares da Força Tática prenderam, na manhã de ontem, Carlos de Morais, 37 anos, depois que um filho adolescente disparou com arma de fogo dentro de casa, no Jardim Santa Cristina, em Santo André. No momento do tiro ele estava apenas na companhia de uma amiga de 11 anos, que por pouco não foi atingida pelo disparo, segundo a PM. O homem foi preso por posse ilegal de arma de fogo e omissão de cautela.

Segundo os agentes, a Força Tática recebeu telefonema anônimo que denunciava som de tiro dentro de uma casa na Rua Maria Montessouri. No local, a equipe encontrou o adolescente, ainda armado, com a colega. O jovem disse que convidou a vizinha para mostrar a arma do pai, que estaria trabalhando e, portanto, deixado o garoto em casa. Segundo ele, ao manusear a arma, fez o disparo sem querer.

Embora nenhum dos dois tenha sido ferido, eles relataram à polícia que o tiro, que acertou a parede, por pouco não atingiu a cabeça dela.

Carlos foi intimado a comparecer na residência, onde afirmou ter comprado a arma – que tinha numeração raspada – por R$ 2.500 para sua segurança, mesmo que não tenha porte. O caso foi registrado no 6º DP (Vila Mazzei), e o homem encaminhado ao CDP (Centro de Detenção Provisória) de Santo André. O adolescente foi levado para a casa da avó.

CASO ISABELE

As investigações do chamado caso Isabele foram encerradas pela Polícia Civil do Mato Grosso na quarta-feira, já que a perícia concluiu que a amiga de 14 anos, que matou Isabele Guimarães Ramos, também de 14 anos, atirou na jovem com a intenção de matar, caracterizando o crime como homicídio doloso. Na ocasião, a menina afirmou que o disparo ocorreu por acidente quando foi guardar a pistola, a pedido do pai.

A polícia concluiu, a partir dos depoimentos e de imagens de câmera de segurança, que o namorado da adolescente que cometeu o crime carregou a arma sem que ela soubesse. Por volta das 22h, ele foi embora e, pouco depois, sua namorada pegou a pistola e foi em direção ao banheiro onde estava Isabele. Os disparos foram ouvidos na sequência.

A adolescente foi autuada por ato infracional análogo a homicídio doloso. O pai, além de multas, foi indiciado sob suspeita de homicídio culposo (sem intenção de matar), posse de armas de fogo e fraude processual, por entregar arma a uma menor.