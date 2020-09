Parques têm pouca procura no Dia da Independência

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



07/09/2020 | 23:55



O movimento nos parques e praças do Grande ABC no feriado do Dia da Independência, ontem, ficou abaixo da expectativa das prefeituras, que até haviam montado esquema especial para reforçar a fiscalização e evitar aglomerações. No entanto, apesar do sol forte e do calor, não houve uma corrida da população aos espaços públicos de lazer, onde a equipe do Diário observou moradores sem máscara ou usando o acessório de forma errada.

Para frequentadores dos espaços, a baixa frequência poderia estar relacionada ao fato de muitas famílias aproveitaram o fim de semana de sol e calor para ir ao Litoral. Segundo a Ecovias, concessionária que administra o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), cerca de 258 mil veículos desceram a serra no feriadão.

Exemplo da baixa procura foi o Parque Antônio Pezzolo Chácara Pignatari, no bairro Utinga, em Santo André, onde o movimento foi tímido na maior parte do dia. No local, as famílias optaram por exercícios físicos e passeios com os cães. “Mesmo que os parques estejam abertos, a pandemia ainda não acabou. Então, todo cuidado é pouco. Eu pratico exercícios físicos aqui todos os dias, mas não me descuido”, detalha a vendedora Marlene Cristina Ferreira, 52 anos.

Na mesma cidade, no Parque Celso Daniel, no bairro Jardim, a movimentação foi um pouco maior, e boa parte das famílias aproveitou o dia para fazer piquenique e passear com as crianças. “Apesar de todos os cuidados, sair um pouco de casa e passear é sempre bom”, destaca a assistente de escritório Fernanda Buena, 32, que aproveitou o dia com o marido, o autônomo Roberto, 40, e o filho, Leonardo, 5. “Temos medo, é inevitável, mas agora precisamos nos acostumar com os novos tempos, principalmente, pelo uso de máscaras.”

Na vizinha São Bernardo o movimento também não impressionou. Apesar da circulação intensa de pessoas, o movimento na esplanada do Paço estava abaixo do registrado em fim de semana normal. “Muita gente ainda evita esses locais por medo mesmo, pois o vírus não sumiu. Então não dá para pensar que já está tudo bem”, destaca o consultor de RH (recursos humanos) Pedro Pacheco, 38.

Em São Caetano, após determinação da Prefeitura de que os parques não funcionariam nos fins de semana e feriados, moradores optaram pela caminhada, especialmente na Avenida Presidente Kennedy. Em frente ao Parque Santa Maria – Cidade das Crianças, no bairro Santa Maria, o estacionamento do Teatro Municipal serviu para lazer para crianças com suas bicicletas.

“Enquanto não temos os parques nesses dias, criamos essas alternativas. Mas sempre mantendo o distanciamento”, conta o empresário Marcelo Mauro, 42, que levou a filha Sofia, 7, para brincar.