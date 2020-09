Pablo desfalca o São Paulo por até três semanas e Carneiro volta a treinar

07/09/2020 | 21:37



O atacante Pablo será desfalque no São Paulo nos próximos jogos do Brasileirão. Ele sofreu uma lesão na região da costela e deve voltar a ficar à disposição entre duas e três semanas.

"Não temos uma previsão exata. Ele teve uma lesão muito estranha na região da costela. Não sei se duas, três semanas. É difícil falar de tempo, porque é uma região estranha, uma lesão pouco comum. A gente espera que ele volte o mais rápido possível", afirmou o técnico Fernando Diniz.

Sem Pablo, o treinador escalou o trio ofensivo formado por Paulinho Bóia, Vitor Bueno e Luciano na partida contra o Fluminense, no domingo. O atacante Brenner entrou no segundo tempo, marcou um gol, participou de outro e briga por posição no time titular.

Nesta segunda-feira, o uruguaio Gonzalo Carneiro voltou a treinar. O atacante desfalcou a equipe nos últimos dois jogos por causa de dores musculares. Ele pode ficar à disposição para o confronto com o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira, no Morumbi.

Além de Pablo, o São Paulo terá outros desfalques certos. O lateral-direito Igor Vinícius recebeu o terceiro cartão amarelo e deve ser substituído por Juanfran. Daniel Alves, Liziero, Rojas e Walce estão no departamento médico.