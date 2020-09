Revividos os Ritucci de São Bernardo

Dona Virginia viveu mais de 100 anos. Era italiana de Veneza. Benzia também. Por isso, ela benzeu o repórter e o fotógrafo João Colovatti, na sua casa, em plena Rua Marechal Deodoro. O ensinamento que deixou já foi outras vezes aqui falado, mas vale sempre repetir.

As lavadeiras amarravam a tábua de esfregar roupa que era deixada às margens do rio.

O rio sempre inundava e podia levar as tábuas.

Não sei por que homens tão estudados ainda abrem ruas nas várzeas do rio. Será que eles não sabem que o rio enche?

Se não sabiam, era só perguntar pra gente.

FORMAS OU MOLDES 2

Da coleção de Cézar Lívio, mais uma forma (ou molde) usado em olarias em tempos imemoriais. Tijolos fortes, enormes, usados em tantas construções da cidade e outras regiões em substituição à taipa de outras eras.

Diário há meio século

Domingo, 6 de setembro de 1970 – ano 13, edição 1328

O Diário não circulou nos dias 7 e 8 de setembro de 1970, em razão do feriado prolongado da Independência.

No domingo, publicou deliciosa crônica do professor Acilino Belissomi, que vai sintetizada a seguir:

Santo André, eu te conheço?

Penso conhecer minha cidade por tê-la visto tantas vezes de um ponto ideal no Cemitério de Camilópolis ou do terraço do prédio do Executivo; por saber como é seu amanhecer observado do morro além da Otis; por sabê-la madrugadora nos homens e nas mulheres que descem os morros da periferia, conversando baixo, quem sabe tendo medo de acordar o dia, e às vezes carregando crianças que ficam numa creche qualquer.

Esta cidade tem mil facetas. Não, não a conheço. Eu o constatei ao ler o capítulo primeiro das pesquisas de Luiz Pereira; o constatei ao percorrer as entidades de assistência do menor abandonado.

Quantos conhecem a cidade? Tenho encontrado poucos andarilhos. A imensa maioria, após seu trabalho particular, está em casa, de pijama e pantufos.

NOTA – Luiz Pereira, citado por Acilino Belissomi, é autor do livro ‘A Escola Numa Área Metropolitana, que trata da Educação em Santo André (USP, 1967).

