Feriado termina com 12 mortes por afogamentos em represas e praias; uma vítima foi na região

07/09/2020



Nos últimos três dias, 12 pessoas perderam as vidas em represas ou praias do Estado de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram três mortes no Guarujá, três em Mongaguá, uma em Bertioga, uma em Ubatuba e quatro em represas da Região Metropolitana. A corporação também registrou o total de 380 ocorrências de sábado (5) até esta segunda-feira (7).

No sábado (5), um montador, 48 anos (que não teve a identidade revelada), se afogou em São Bernardo ao tentar resgatar um dos integrantes da família, que havia caído na água na Billings, no Riacho Grande. O local onde ocorreu o afogamento é distante da área destinada aos banhistas.