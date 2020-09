Após fraca estreia, Itália reage e vence Holanda na Liga das Nações

07/09/2020 | 18:29



Após uma fraca estreia na Liga das Nações, a seleção da Itália se recuperou nesta segunda-feira com uma boa vitória sobre a Holanda, por 1 a 0, em Amsterdã. Na sexta passada, o time italiano não passara do empate com a Bósnia, por 1 a 1, na cidade de Florença, pela primeira rodada.

O triunfo desta segunda levou os tetracampeões mundiais à liderança do Grupo 1 da Série A, com quatro pontos. Os holandeses aparecem em segundo, com três. Polônia, com a mesma pontuação (porém com desvantagem no confronto direto com a Holanda), está em terceiro lugar, à frente da Bósnia, com apenas um ponto.

O único gol da partida na capital holandesa saiu aos 45 minutos do primeiro tempo. O volante Barella completou, de cabeça, cruzamento de Immobile, após bela jogada coletiva da seleção italiana.

Depois da atuação abaixo do esperado na estreia, a Itália jogou com sete mudanças entre os titulares, o que deu resultado. A seleção exibiu postura mais ofensiva, com 17 finalizações, sendo dez delas no gol. A Holanda, do outro lado, registrou apenas 10 investidas, com três em direção ao gol italiano.

O resultado manteve a invencibilidade da Itália sob o comando do técnico Roberto Mancini. São 14 partidas sem derrotas: 12 vitórias e dois empates. No total, Mancini perdeu apenas dois jogos no comando da seleção, em 21 jogos.

No outro jogo deste grupo, os poloneses derrotaram os bósnios por 2 a 1, de virada. Fora de casa, o time da Polônia contou com os gols de Kamil Glik e Kamil Grosicki. Haris Hajradinovic abrira o placar, ainda no primeiro tempo, para os anfitriões.

Pelo Grupo 1 da Série B da Liga das Nações, a Romênia derrotou a Áustria por 3 a 2, fora de casa, enquanto a Noruega goleou a Irlanda do Norte por 5 a 1, também longe dos seus domínios. No Grupo 2, a Escócia bateu a República Checa por 2 a 1 e Israel e Eslováquia empataram por 1 a 1.

Pelo Grupo 4 da Série C, a seleção da Bielo-Rússia ganhou da Casaquistão por 2 a 1, enquanto a Lituânia bateu a Albânia por 1 a 0.