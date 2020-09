Morre aos 49 anos Bruce Williamson, ex-membro do Temptations, por covid-19

07/09/2020 | 17:47



O músico americano Bruce Williamson, ex-integrante dos Temptations, morreu na noite deste domingo, 6, aos 49 anos, vítima da covid-19. Seu filho publicou nesta segunda a informação nas redes sociais.

"Não há palavras no mundo que possam expressar como eu me sinto agora", escreveu Bruce Alan Williamson Jr. "Eu te amo, papai, obrigado por ser incrível, obrigado por ser amoroso, obrigado por ser quem você é."

Williamson foi integrante do lendário grupo vocal The Temptations entre 2007 e 2015. A formação do conjunto fundado em 1960 passa por alterações constantes, sendo que apenas Otis Williams faz parte da banda desde sua fundação.

Depois de sair dos Temptations, Williamson integrou o projeto de música gospel Send the Rain.