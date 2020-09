São Bernardo FC fica no 1 a 1 com o Juventus

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



07/09/2020 | 17:04



O São Bernardo FC teve a chance de sair em vantagem do primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Paulista da Série A-2. Na tarde desta segunda-feira (7), no Estádio da Rua Javari, na Capital, o Tigre saiu na frente do placar, mas cedeu o empate para o Juventus: 1 a 1. Assim, as equipes seguem em condições de igualdade para a partida de domingo, no 1° de Maio.

O primeiro tempo foi amplamente dominado pelo time da casa. Aproveitando um gramado irregular, o Moleque Travesso levou perigo ao goleiro Moisés Júnior em pelo menos cinco oportunidades, mas a bola não entrou. O primeiro chute a gol do São Bernardo FC saiu apenas aos 32 minutos, com Alex Guedes, de longe. Pouco depois, Ferreira teve oportunidade de cabeça, mas também ficou no quase. Antes do intervalo, Marlyson tentou em finalização cruzada, mas a bola subiu demais.

Na segunda etapa, os treinadores mexerem nos times e as alterações do Tigre foram mais eficientes. Tanto que Léo Jaime, que entrou no lugar de Douglas Santos, quase abriu o placar, de cabeça, mas parou na trave. Pouco depois, aos 38, os são-bernardenses abriram o placar com Gildo, escorando cruzamento da direita.

Mas nem deu tempo de o representante do Grande ABC comemorar muito. Aos 42, após bola alçada na área, Bruno Ribeiro determinou o empate para o Juventus. O volante Cristian, ex-São Caetano e Corinthians, teve a chance de virar, em cobrança de falta, aos 49, mas a bola passou rente à trave.