Mbappé testa positivo para o novo coronavírus e desfalca seleção francesa

07/09/2020 | 16:50



O atacante Kylian Mbappé testou positivo para o novo coronavírus nesta segunda-feira, de acordo com a Federação Francesa de Futebol. Com o diagnóstico, o jogador virou desfalque da seleção francesa para a partida contra a Croácia, nesta terça, em rodada da Liga das Nações da Uefa.

"O resultado do teste para covid-19 realizado pela Uefa na manhã de segunda-feira foi positivo. Ele foi colocado fora do grupo após receber o resultado, no final do treino, antes de voltar para a sua casa à noite", informou a Federação, em comunicado.

Segundo a entidade, o atleta havia testado negativo antes de se apresentar à seleção. E, ao chegar ao grupo, foi submetido a novo exame na quarta-feira, antes da partida contra a Suécia.

Em grande fase, Mbappé deve fazer falta ao time francês. Na rodada passada, o atacante marcou o gol da vitória sobre a equipe sueca, por 1 a 0, no sábado.

Mbappé é o sétimo jogador do Paris Saint-Germain a testar positivo para o novo coronavírus. O clube parisiense já tinha confirmado seis casos nos últimos dias, sem revelar o nome dos atletas. De acordo com a imprensa francesa, Neymar e Marquinhos estão entre os infectados.