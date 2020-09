Pedro Scooby fala sobre relação com Luana Piovani e e reclama de posts nas redes sociais: - Milhões de pessoas vêm encher o saco

07/09/2020 | 16:10



Apesar de a relação entre Pedro Scooby e Luana Piovani estar cada vez melhor, as alfinetadas entre os dois parecem longe de acabar. Depois de terem comemorado juntos o aniversário dos gêmeos Liz e Don, o surfista participou de uma entrevista com o colunista Leo Dias e falou sobre a relação com a ex-esposa, alegando que ela não tem noção do impacto que suas declarações no Instagram causam:

- A Luana, às vezes, fala as coisas e, na cabeça dela, ela acha que está conversando com alguém que segue ela, e quando ela vê, ela está falando e milhões de pessoas estão acompanhando a resposta que ela vai dar para alguém ali. Ela faz isso às vezes e me liga como se nada tivesse acontecido, fala para eu não ligar, mas eu ligo, sim. Porque milhões de pessoas vêm encher o saco.

O colunista ainda questionou sobre a mais recente polêmica do ex-casal, que surgiu depois que Piovani alegou nas redes sociais que Scooby havia pintado o cabelo dos filhos sem a sua autorização. Pedro se defendeu das acusações, mas admitiu que errou na situação:

- O Dom perguntou para ela. Tudo bem que eu tinha que ter ligado, mas depois ela concordou que falou para o Dom que podia, sim, pintar o cabelo. Então, ela tinha autorizado. Mas ela disse que eu tinha que ter perguntado diretamente para ela, porque ele poderia estar mentindo. E é verdade.

Apesar disso, o surfista alegou que esse tipo de desentendimento acontece com todo ex-casal e declarou que os dois cometem falhas um com o outro, mas prometeu que tempos mais calmos estão pela frente:

- Está tudo ótimo, quem nunca fez isso que atire a primeira pedra. Todo mundo sabe como é difícil se relacionar com ex-marido, ainda mais se você tem filho. Cometemos alguns erros, ela cometeu uns, eu cometi outros. Mas acho que estamos nos acertando até rápido. Agora está tudo certo, a paz vai reinar mesmo.

Pedro Scooby no BBB?

Durante a conversa, o entrevistador ainda perguntou a Pedro sobre o reality show que ele participou na República Dominicana, o Exathlon, transmitido na Rede Bandeirantes em 2017 e do qual o surfista ficou em segundo lugar. Ao comentar sobre o programa, Scooby acabou revelando que foi convidado para participar tanto do Big Brother Brasil quanto de A Fazenda, mas que recusou:

- Me chamaram para o Big Brother, me chamaram para A Fazenda. Obviamente, eu não vou cuspir para o alto para depois cair. Hoje em dia, eu acredito que não tenha muito a ver comigo. O outro reality que eu participei era de esporte, um programa de sobrevivência.