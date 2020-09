Após aparecer na companhia de diversas mulheres, Fernando Zor rebate comentário de que merece um par de chifres

07/09/2020 | 16:10



Com tantos fãs do relacionamento de Fernando Zor e Maiara, o sertanejo não agradou nada ao ser visto rodeado por várias mulheres em um barco durante uma viagem para o Paraná. Ao postar uma foto no Instagram no último domingo, dia 6, em cima de um jet ski com uma vara de pescar, ele recebeu um comentário pouco agradável.

Fernando merece um par de chifres. E vai levar, não da Maiara, mas de outras, porque não é um homem sério, escreveu a seguidora.

O que a internauta não esperava é que ela receberia a resposta do próprio Fernando, que ironizou:

Para a senhora também desejo o mesmo, seguido de emojis de mãos rezando e um rosto apaixonado.

Vale lembrar que o artista esteve em um relacionamento com a dupla de Maraisa até terminarem oficialmente em julho. Nos últimos dias, o rapaz passou uma estadia no Sul do país para aproveitar o feriado e marcou presença em festas, mesmo em meio à pandemia.