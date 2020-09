Trump diz que vacina contra Covid-19 pode estar disponível em outubro

07/09/2020 | 15:31



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse, em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 7, que a produção de uma vacina contra o novo coronavírus acontece em "tempo recorde" e que a profilaxia pode estar disponível em outubro.

Trump usou a coletiva para afirmar que seu rival, o candidato democrata à Presidência e ex-vice-presidente Joe Biden, deveria "se desculpar pela sua falsa retórica anti-vacina." Ele afirmou que o país se recupera rapidamente do coronavírus.

"Teremos em breve essa incrível vacina, com velocidade nunca vista antes", disse Trump. "A vacina será muito segura, muito efetiva, e as pessoas do mundo estarão felizes e voltaremos à prosperidade sem precedentes", afirmou.