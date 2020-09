Márcio Poncio volta a se pronunciar no Instagram após relatar crise na família: Ninguém se perderá

07/09/2020 | 15:10



O clima entre a família Poncio não é dos melhores. No dia 1° de agosto, o pastor Márcio Poncio revelou em seu Instagram que a família estava passando por uma crise e que, além de ter deixado de seguir os filhos e a nora, Gabi Brandt, nas redes sociais, havia sido expulso da casa de Saulo. Apesar disso, neste domingo, 6, o patriarca usou o Stories da plataforma para afirmar que nenhum membro de sua família se perderá.

Quero dividir com todos vocês que estou bem, seguro, confiante e convicto de que aquele que me trouxe até aqui continuará a me conduzir até a linha de chegada. E podem ter certeza que para onde eu vou, irá toda a minha família junto comigo. Ninguém se perderá. Não vai ficar ninguém pelo caminho.

Vale lembrar que, ao relatar a sua crise familiar, o pastor disse que os problemas começaram depois que alguém se aproximou da família se passando por apóstolo. Ademais, Sarah Poncio negou qualquer crise em seu casamento com Jonathan Couto, e declarou que o único motivo de desentendimento entre os dois seria o fato de ela estar querendo ir a outra igreja.

Enquanto isso?

Aparentemente sem dar muita importância às declarações do pai, Saulo Poncio resolveu presentear a esposa, Gabi Brandt, com uma surpresa romântica. Os dois estão hospedados em um hotel no Rio de Janeiro enquanto a sua mansão passa por reformas. E o cantor parece ter aproveitado o momento para agradar a influenciadora, que está esperando o segundo filho do casal.

No Stories do Instagram, Gabi mostrou em um vídeo um caminho de pétalas de rosa feito no quarto do casal, bem como um buquê que esperava por ela na cama. Em seguida, Brandt apareceu exibindo o arranjo com mais detalhes.

Saulo, por sua vez, compartilhou a publicação da esposa em seu próprio Stories, com a seguinte legenda:

O mundo é pouco para você, amor.