Influenciador de maquiagem e youtuber morre aos 17 anos de idade

07/09/2020 | 14:10



O influenciador de maquiagem e youtuber Ethan Peters, conhecido como Ethan Is Supreme, morreu aos 17 anos de idade no último domingo, dia 6, conforme afirma a revista People.

Na data, diversos amigos e familiares prestaram homenagens a ele nas redes sociais, como a influenciadora Ava Louise, que era confidente de Peters:

Meu melhor amigo em todo o mundo, minha alma gêmea ... Estou sem palavras. Eu sei o que você gostaria que eu dissesse para a internet, mas estou muito de coração partido para fazer isso.

A publicação afirma ainda que os representantes de Ethan não se pronunciaram sobre a situação e que, portanto, a causa da morte é desconhecida.

Apesar disso, Louise afirmou em seu Twitter que o amigo estava lutando contra a dependência em comprimidos:

O vício é uma doença. Tive que puxar Ethan de lado nas últimas semanas e conversar com ele sobre o uso. Todo mundo próximo a ele estava com medo. Tire os seus amigos dessa situação antes que seja tarde. Ethan me disse há uma semana que queria ajuda... Queria tê-lo forçado, gostaria de gritar com ele. Queria não ter deixado ele tomar comprimidos na minha frente. Essa dor é uma loucura.