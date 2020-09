Parques da região têm movimento abaixo do esperado no feriado

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



07/09/2020 | 13:45



Com a temperatura atingindo a média dos 24°C no Grande ABC, o feriado do Dia da Independência até movimentou parques e espaços públicos da região, porém, a frequência dos munícipes ficou abaixo do esperado, mesmo durante uma pandemia. A situação foi observada por equipe de reportagem do Diário e pelos próprios usuários. Eles acreditam que o tempo quente tenha atraído mais pessoas ao Litoral Paulista. Segundo a Ecovias, dos 258 mil veículos que desceram para as praias, mais de 180 mil já haviam retornado ainda antes das 12h desta segunda-feira (7).

No Parque Antônio Pezzolo Chácara Pignatari, no bairro Utinga, em Santo André, o movimento foi tímido, pelo menos até no início da tarde. Famílias optaram pelos exercícios físicos e passeios com os cães. “Mesmo que os parques estejam abertos, a pandemia ainda não acabou, então, todo cuidado é pouco. Eu pratico exercícios físicos aqui todos os dias, mas não me descuido”, detalha a vendedora Marlene Cristina Ferreira, 52 anos. “De semana, achei que o parque estava mais cheio. Hoje, realmente está bem tranquilo”, avalia.

Já no parque Celso Daniel, no bairro Jardim, também na cidade, a movimentação foi um pouco maior, mas nada que espantasse as famílias dos piqueniques e passeio com as crianças. “Apesar de todos os cuidados, sair um pouco de casa e passear é sempre bom”, destaca a assistente de escritório, Fernanda Buena, 32, que aproveitou para curtir o dia com o marido, o autônomo Roberto Buena, 40, e o filho, Leonardo Buena, 5.

Em São Caetano, após determinação da Prefeitura de que os parques não funcionariam aos fins de semana e feriados, os munícipes optaram pela caminhada, especialmente na Avenida Presidente Kennedy. Em frente ao Parque Santa Maria - Cidade das Crianças (foto), no bairro Santa Maria, o estacionamento do Teatro Municipal foi utilizado para crianças andarem de bicicleta e brincarem.

“Enquanto não temos parques, criamos essas alternativas. Mas sempre mantendo o distanciamento”, conta o empresário Marcelo Mauro, 42, que levou sua filha Sofia Mauro, 7, para aproveitar o espaço. O morador da cidade ainda avalia sobre a fiscalização. “Sempre vejo fiscais, principalmente, nas principais ruas, avenidas e pontos comerciais. É importante, pois ainda vemos pessoas se descuidarem”, observa.

