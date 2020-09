Marina Ruy Barbosa revela que às vezes esquece que é famosa e garante que a fama não subiu à cabeça: Sou tão tranquila

07/09/2020 | 13:10



No último domingo, dia 6, Marina Ruy Barbosa decidiu conversar um pouco com seus seguidores e, para isso, abriu uma caixa de mensagens no Stories de seu Instagram. Respondendo aos internautas com fotos legendadas, a atriz falou sobre como foi para ela lidar com a fama no início e ainda hoje:

Às vezes esqueço [que sou famosa]. Juro! Por mais que eu saiba que sou famosa, tenho todas as mesmas questões de qualquer menina-mulher de 25 anos. A diferença é que tenho que lidar com tudo isso de forma pública. Para ser sincera, nem tenho muita memória da vida sem exposição. Comecei muito novinha.

Ao ser questionada por um seguidor se ela achava que a fama tinha subido à cabeça, a global afirmou que não:

Zero. Sou tão tranquila.

Apesar disso, a atriz admitiu que tinha vontade de poder viver um pouco longe dos holofotes, e que isso foi um dos motivos pelos quais passou uma temporada fora do Brasil, em Los Angeles, nos Estados Unidos, pouco antes do início da pandemia:

Era uma vontade antiga de morar fora um tempo. Ter um tempo sendo menos observada e observando mais. Foi ótimo pois tive a oportunidade de estudar e voltar mais inspirada. Mas nos meus planos eu ficaria mais tempo lá? Voltei correndo por conta da pandemia.

Marina também revelou que, ao todo, já atuou em 12 novelas, e contou que algumas de suas inspirações são as musas Julia Roberts, Jane Birkin e Rita Lee. Além disso, ela admitiu que um de seus gêneros musicais favoritos é o MPB - e foi sincera quanto a sua organização pessoal:

No trabalho eu sou super organizada! Mas em casa sou a personificação da desorganização.

A atriz também falou um pouco mais do que a levou a criar sua marca de roupas, Ginger. De acordo com a musa, essa sempre foi uma vontade sua, mas a marca foi criada como algo para somar em sua vida e não para substituir sua carreira de atriz, que ela planeja seguir ainda por um bom tempo:

Eu sempre tive o sonho de ter minha própria marca e sempre soube que quando eu tivesse o nome seria Ginger. Para quem não sabe, é uma forma de chamar [pessoas] ruivas em inglês. De jeito nenhum [vou deixar minha carreira de atriz]! Eu amo atuar e quero fazer isso para o resto da vida! Senti necessidade de colocar minha criatividade em outros campos também. É pra somar.