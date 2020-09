Giovanna Ewbank derrete seguidores ao postar fotos de Titi e Bless com chapéus combinando

07/09/2020 | 13:10



Cuidado com a explosão de fofura! Giovanna Ewbank surpreendeu os seguidores no último domingo, dia 6, com uma galeria de fotos super estilosas dos filhos mais velhos, Titi e Bless. Nas imagens, os dois posam com roupas de piscina e chapéus rosa choque combinando. Na legenda, a atriz se derreteu pelos filhos e ainda perguntou onde poderia arranjar um chapéu igual para o caçula, Zyan:

Parece que eles curtiram o chapéu PINK, não acham? [risos] Acho que esse feriado vai ser beeeeem divertido e colorido... Alguém sabe onde compro um chapéu assim pro Zyan??

Bruno Gagliasso chegou a compartilhar uma galeria com fotos do mesmo momento, e na legenda entregou que rosa foi a cor do dia:

Hoje aqui em casa foi dia de usar ROSA!

Nos comentários das duas publicações, seguidores e celebridades mostraram que quase não sobreviveram a tanto charme por parte da duplinha:

Socorro, escreveu Bruna Marquezine, em seguida comentando uma série de emojis de coração;

Eu não aguento, entregou Larissa Manoela;

Rei e Rainha, elogiou a MC Sofia;

Eu não estou sabendo lidar com as poses segurando o chapéu; admitiu Thelma Assis.