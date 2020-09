Morre radialista esportivo Jurandir Martins

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



07/09/2020 | 12:31



Morreu na madrugada desta segunda-feira, em São Bernardo, o radialista esportivo Jurandir Alfredo Martins. Aos 76 anos, ele estava internado há algumas semanas no Hospital de Clínicas da cidade em razão de câncer nos rins e na próstata. Nos últimos dias, ele teve uma piora ocasionada por uma pneumonia e não resistiu. O enterro será às 16h, no cemitério da Vila Euclides, em São Bernardo.

Gaúcho, era torcedor do Internacional de Porto Alegre e do Santos. Na região, fez parte da equipe da extinta Rádio Diário do Grande ABC junto de equipe esportiva reconhecida e premiada no Estado. Posteriormente, passou por outros veículos, como Rádio ABC e as webrádios STI e Master Esporte. Jurandir teve ainda atuacões como funcionário público da Prefeitura de São Bernardo e trabalhou por 20 anos como dirigente no EC São Bernardo, clube no qual esteve como supervisor e diretor - o Cachorrão, inclusive, prestou homenagem nas redes sociais.

No último ano, após o diagnóstico de câncer, Jurandir teve significativa perda de peso. A pandemia do novo coronavírus, entretanto, acabou influenciando negativamente no tratamento e a doença se espalhou em metástase. Durante a recente internação, na qual inicialmente foi encaminhado à UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), ele apresentou melhora, tanto que voltou para o quarto e até solicitou - por intermédio de familiares - que colegas o visitassem. Nesta madrugada, porém, veio a óbito.